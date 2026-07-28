Nuovo appuntamento mercoledì ad Isili con le iniziative estive promosse dal Club per l'Unesco Isili con la collaborazione della Pro Loco e con il patrocinio del comune di Isili dal titolo "La Sardegna vista e vissuta da..." .

Alle ore 21,30 in piazza san Giuseppe si parlerà di Pastoralismo e non a caso, essendo il 2026 Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori proclamato dall'ONU. In questa occasione sarà presente il giornalista Antonangelo Liori che presenterà il suo libro "Dio è un pastore". Con lui dialogherà il rappresentante locale del Club per L'Unesco Davide Marras. Sarà affrontato il tema dei pastori e del pastoralismo nel paese dei ramai, il cui principale cliente era proprio il pastore al quale gli artigiani isilesi preparavano le caldaie senza le quali non si sarebbe potuto trasformare ogni ovile in un caseificio.

La manifestazione sarà aperta al pubblico per discutere in piazza delle radici più profonde della Sardegna. I relatori che si sono succeduti nei vari appuntamenti dell'evento, continuano a raccontare la loro visione della Sardegna, affrontando tematiche che fanno parte della quotidianità e soprattutto raccontando esperienze significative. I partecipanti possono così confrontarsi con visioni diverse, con studi specifici e soprattutto fare domande e confrontarsi.

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