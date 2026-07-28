Sono stati rimossi questa mattina i rifiuti abbandonati davanti al Parco dell'infanzia di Mandas. L'intervento è stato eseguito dagli operai della ditta Capri, alla presenza del tecnico comunale e di un agente della Polizia Municipale. «Gli operai stanno procedendo alla verifica di tutto il materiale ritrovato, tra cui documenti e lettere, e si procederà a presentare denuncia ai Carabinieri», spiega il sindaco Umberto Oppus. «Da quanto ci è stato riferito, i rifiuti sono stati scaricati da persone residenti fuori da Mandas».

Gli elementi raccolti durante le operazioni di bonifica potranno essere utili per risalire ai responsabili dell'abbandono illecito e consentire gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. L'amministrazione comunale del paese dell’alta Trexenta conferma così la volontà di contrastare con fermezza il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che oltre a compromettere il decoro urbano comporta costi per la collettività e danni all’ambiente. Il fenomeno dell'abbandono della spazzatura nelle strade, nelle campagne e negli spazi pubblici, putroppo, è un malcostume che riguarda anche altri paesi della zona. A Senorbì gli operai comunali nei giorni scorsi hanno rimosso importanti quantità di rifiuti dal cimitero alla periferia del paese.

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