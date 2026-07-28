A Nuragus il corso di primo soccorso pediatricoL'iniziativa si svolgerà venerdì 7 agosto a partire dalle 15,30 all'ex Esmas
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Dopo i corsi di formazione dedicati al lavoro, l'amministrazione comunale di Nuragus continua a investire nella formazione dei cittadini, promuovendo questa volta la cultura della sicurezza per i bambini con il Corso Informativo di Primo Soccorso Pediatrico.
L'iniziativa si svolgerà venerdì 7 agosto a partire dalle 15,30 presso l'ex Esmas, ci si potrà iscrivere fino al 2 agosto.
«Sapere come intervenire nei primi istanti di un'emergenza può fare la differenza», ha detto il primo cittadino Giovanni Daga, «per questo abbiamo deciso di sostenere economicamente questo corso rendendolo gratuito per tutti i residenti».
Il corso tratterà di temi come la disostruzione delle vie aeree, la rianimazione cardiopolmonare e la gestione delle principali emergenze pediatriche. Una comunità preparata e consapevole può anche diventare più sicura soprattutto per i cittadini più piccoli.