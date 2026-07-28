Alcuni sono stati sradicati dalla loro sede, altri sono stati buttati giù. Sono ormai inservibili i cartelli della segnaletica nella lottizzazione di Is Meris nel litorale quartese.

I vandali li hanno divelti tutti non solo quelli della segnaletica stradale ma anche quelli che indicano il nome delle vie come via Dei Ginepri e via dei Salici. Un problema serio non solo per chi deve raggiungere le località ma anche per il postino che deve recapitare la posta. A segnalare il raid sono stati i residenti della zona che hanno allertato la Polizia locale per chiedere un intervento urgente di ripristino della segnaletica verticale.

Purtroppo da tempo i cartelli della segnaletica e quelli di indicazione delle località sono nel mirino dei vandali che non solo distruggono ma imbrattano. Basti pensare al Poetto e a via Leonardo da Vinci dove tantissimi cartelli sono deturpati dalle bombolette spray.

I pericoli sono davvero enormi perché la segnaletica danneggiata si concentra soprattutto nelle strade più trafficate dove si tende a spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore come appunto la litoranea per Villasimius, l’ex statale 554 e il Poetto. E senza l’ausilio dei cartelli il rischio di incidenti è molto più alto.

Stessi problemi anche per i pannelli che indicano le località turistiche, anche questi pasticciati e illeggibili. E al di là della segnaletica, disegni, scritte e parolacce sono all’ordine del giorno anche nei muri delle abitazioni e sulle colonne del portico in viale Colombo.

© Riproduzione riservata