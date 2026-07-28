Nessun rispetto per la bandiera rossa in spiaggia e per gli avvisi dei bagnini. E così a Porto Tramatzu (Comune di Villaputzu) questa mattina poco dopo mezzogiorno una signora di 51 anni – e con lei anche altri bagnanti – si è tuffata in acqua e, a causa delle correnti, non riusciva più a rientrare a riva.

Provvidenziale l’intervento del bagnino Daniele Mattana. Raggiunta e tranquillizzata la signora ha dovuto lottare a lungo per portarla fuori pericolo. Il giovane bagnino che presta servizio sul litorale di Villaputzu per conto dell’associazione Protezione Civile Sarrabus Gerrei, ha sottolineato che «la corrente era molto forte e che per fortuna tutto è andato bene». La signora non ha ingerito acqua e non ha voluto che fossero attivate le strutture sanitarie.

«Solo un forte spavento – ha detto il presidente dell’associazione Natale Porcu - nella speranza che la prossima volta quando c'è la bandiera rossa issata non si entri in acqua. In meno di un mese di servizio a Porto Tramatzu il bagnino ha effettuato già tre interventi e cominciamo ad essere preoccupati, purtroppo molte persone non sanno che negli ultimi anni anche il fondale di Porto Tramatzu è cambiato e, convinti che tanto l’acqua è bassa, rischiano di andare incontro a dei grossi rischi». L’appello è ancora una volta quello di ascoltare il bagnino e rispettare le bandiere.

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