Sono aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l'anno scolastico 2026/2027. Le famiglie interessate avranno tempo fino al 23 agosto per presentare la domanda, che dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito istituzionale del Comune.

Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, la richiesta dovrà essere presentata da chi intende usufruirne per la prima volta, da chi desidera riattivare il servizio dopo averne richiesto la disdetta e dagli alunni che, con l'inizio del nuovo anno scolastico, passeranno dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.

Per il servizio di trasporto scolastico, invece, dovranno presentare domanda i nuovi utenti, coloro che intendono riattivare il servizio dopo una precedente rinuncia e le famiglie già iscritte, chiamate a rinnovare annualmente l'adesione.

L'amministrazione comunale invita i genitori a rispettare la scadenza del 23 agosto, così da consentire l'organizzazione dei servizi in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

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