Villaputzu, il 10 novembre l'intervento di manutenzione sul guadoSarà istituito un senso unico alternato. Il Comune attende nuove risorse dalla Regione
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Le condizioni meteo sono favorevoli e allora via libera alla manutenzione del guado sterrato sul Flumendosa. L’intervento è in programma martedì 10 novembre a partire dalle ore 7. Per limitare i disagi ed evitare, per quanto possibile, la chiusura totale al traffico, sarà istituito un senso unico alternato, regolato con la presenza del Corpo di Polizia Locale di Villaputzu a partire dalle ore 8.30, dopo l'ingresso degli alunni a scuola.
Il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu chiede la collaborazione dei cittadini: «Percorrere il guado a velocità moderata – ha ribadito - non è soltanto una questione di sicurezza, ma anche un modo per contribuire a preservarne le condizioni e limitarne il deterioramento».
Il Comune adesso attende nuove risorse dalla Regione per proseguire con gli interventi di manutenzione. Nel frattempo è pronto ad utilizzare fondi di bilancio «ma non è corretto – ha chiarito il sindaco – perché in questo modo ci troveremo costretti a rinunciare ad altre opportunità per compensare ritardi e carenze che devono trovare risposta a un livello istituzionale più ampio». E dunque «continueremo a chiedere che la Regione e gli enti competenti assicurino risorse adeguate, tempestive e continuative per la manutenzione del guado, senza perdere di vista la necessità di intervenire sul ponte di ferro e di valutare soluzioni alternative stabili e sicure».