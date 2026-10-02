Un’escursione alla stazione semaforica di Capo Spartivento per scoprire uno dei luoghi più suggestivi del territorio di Domus de Maria. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del CEAS Acqua Durci, è in programma sabato 3 ottobre alle 9.30.

Il punto di partenza sarà alla base della salita di Cala Cipolla. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo ceas.acquadurci@gmail.com

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