Tempo libero
02 ottobre 2026 alle 20:18
Domus de Maria, escursione alla stazione semaforica di Capo SpartiventoL’iniziativa sabato domani alle 9.30
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un’escursione alla stazione semaforica di Capo Spartivento per scoprire uno dei luoghi più suggestivi del territorio di Domus de Maria. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del CEAS Acqua Durci, è in programma sabato 3 ottobre alle 9.30.
Il punto di partenza sarà alla base della salita di Cala Cipolla. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo ceas.acquadurci@gmail.com
© Riproduzione riservata