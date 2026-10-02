Si è svolto stasera nella sede della biblioteca comunale di Sinnai il primo appuntamento della quinta edizione di “Incontri di montagna”, il progetto ideato e curato da Marco Mura (pedagogista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) che affronta temi legati ad avventure a contatto con la natura, il turismo lento e la tutela ambientale. Protagonista della serata Marco Buonomo con il suo viaggio in bicicletta durato tre anni e tre mesi. La narrazione ha ripercorso la vita del cicloturista napoletano – e sardo d’adozione – vissuta nei trentatré Paesi da lui attraversati. Materiale fotografico e video hanno suscitato l'attenzione del pubblico. L’incontro è stato curato e moderato da Marco Mura.

«Buonomo- ha detto Mura- ha trasformato un sogno in un progetto non solo di viaggio, ma di vita. Un’esperienza straordinaria, la sua, che ha saputo ammaliare tutti noi».

La serata si è chiusa sulle note della tromba suonata dal musicista Dario Zara (ospite il 27/11 con la sua scalata del monte Himlung Himal) che ha accompagnato le parole tratte da “Una pedalata alla volta” lette da Mattia Sirigu, autore del libro che verrà presentato a gennaio 2027, sempre all’interno degli appuntamenti su “Incontri di montagna”.

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