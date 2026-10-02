Uno dei talenti più intriganti della nuova scena jazz britannica, capace di coniugare le radici con la contemporaneità: è il pianista londinese Sultan Stevenson a inaugurare i concerti autunnali della nona edizione di Jazz Club Network, che fa ritorno dopo la pausa estiva.

In scena con il suo Trio, l'artista si esibisce in data odierna al Jazzino di Cagliari, per le 21:45 in via Carloforte 74, approdando l'indomani al Vecchio Mulino di Sassari, in via Frigaglia 5 alle 20:30.

Una speciale riapertura per il circuito isolano di jazz dal vivo, curato dal Cedac Sardegna e dall'associazione culturale Il Jazzino, preludio di numerosi appuntamenti a venire: e accompagnato da Jacob Gryn (contrabbasso) e Will Cleasby (batteria), Stevenson calca i due palchi per la sesta tappa di quest'annata in corso, riconfermando la vocazione di Jazz Club Network per la valorizzazione delle nuove voci del jazz internazionale e delle nuove frontiere espressive.

Negli anni l'artista ha sviluppato una cifra stilistica personale, nella quale va a intrecciare le complessità e le dinamiche del genere contemporaneo con le radici della tradizione gospel, senza mai tralasciare il marcato approccio melodico e un raffinato lirismo. Tecnica, sensibilità compositiva e capacità d'improvvisazione entrano così in dialogo, dando vita a sonorità intense e profondamente all'avanguardia: elementi che gli hanno permesso un'acclamata ascesa a livello internazionale, a partire dall'uscita del debutto "Faithful One" (2023), che gli è valso il Parliamentary Jazz Award nella categoria dei migliori esordienti. Continuando a raccogliere grandi riconoscimenti di critica e riscontri di pubblico durante il 2024, Stevenson ha fatto ritorno l'anno scorso con il secondo lavoro "El Roi", riscuotendo ulteriori elogi dalla stampa.

In prosecuzione fino alla conclusione del 2026, la nona edizione di Jazz Club Network riceve il supporto di Ministero della Cultura, Regione, Comune e Fondazione di Sardegna.

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