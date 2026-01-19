Si aggrava il bilancio del violento incidente stradale avvenuto sulla statale 129, al chilometro 60, tra Orotelli e la località S’Iffurcau, dove una Renault Clio e una Volkswagen Golf si sono scontrate frontalmente. Il sinistro è costato la vita a un uomo di 78 anni, residente a Bosa.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone, tutte incastrate all’interno dei veicoli. I Vigili del Fuoco, intervenuti da Nuoro, hanno provveduto all’estrazione degli occupanti, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario del 118. Il 78enne viaggiava a bordo della Renault Clio, condotta da un compaesano. L’uomo era arrivato vivo all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove i sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarlo per oltre mezz’ora prima di constatarne il decesso. Un altro occupante dei mezzi coinvolti è ricoverato nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale.

Gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. La Volkswagen Golf era condotta da un uomo residente a Nuoro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e per la gestione della viabilità. La circolazione lungo il tratto interessato è stata chiusa in entrambe le direzioni.

