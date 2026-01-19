Lo stop alla circolazione sulla Statale 195 “Sulcitana” è scattato poco prima delle 12 di oggi. Ma i pendolari e i lavoratori potranno tornare a percorrere il tratto chiuso tra il km 5 e il km 11 tra le 17 e le 21, quando la strada sarà riaperta temporaneamente per il traffico di rientro.

Una nuova chiusura è prevista intorno alle 21, a causa del rischio di inondazioni legato al maltempo. Il personale Anas mantiene un monitoraggio costante per intervenire tempestivamente qualora le condizioni rendessero necessaria un’interdizione anticipata.

Per l’intera giornata, il percorso alternativo è stato quello della Statale 130.

