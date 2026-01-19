I cittadini di Selegas sono stati appena avvertiti da una comunicazione del sindaco Alessio Piras: «A brevissimo mancherà la corrente elettrica in alcune vie e in alcune zone del paese a causa di un cavo bruciato da sostituire. Gli operatori mi hanno garantito che il guasto verrà risolto in brevissimo tempo». Il primo cittadino di Selegas da diverso tempo utilizza WhatsApp per per comunicare con i residenti e inviare notizie di pubblica utilità, allerte meteo e aggiornamenti su eventi e iniziative di vario tipo. In questi giorni di allerta meteo la tempestività di questo tipo di comunicazione si sta rivelando particolarmente efficace.

Intanto anche domani, martedì 20 gennaio, nel piccolo centro della Trexenta resteranno chiusi scuole, piazze, parchi e uffici pubblici. «La Protezione civile ha confermato l'allerta rossa anche per l'intera giornata di domani - fa sapere il sindaco Piras -, pertanto comunico l'estensione anche per domani dell'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici comunali, degli impianti sportivi, parchi e cimiteri. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza».

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO

© Riproduzione riservata