Domani, domenica 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, Guasila sarà protagonista della settima tappa di Saboris Antigus, rassegna itinerante che unisce il fascino della tradizione sarda con le esperienze enogastronomiche, culturali e artistiche più autentiche.

Tra antichi mestieri, spettacoli musicali e momenti di approfondimento storico, Guasila offrirà una giornata ricca di emozioni, guidando i partecipanti in un percorso tra sapori e memorie. Dalle 10 per l’intera giornata, nel centro storico, verranno aperti i musei, sarà possibile gustare il percorso enogastronomico, ammirare le esposizioni dei prodotti di artigiani, commercianti e hobbisti, vivere le dimostrazioni degli antichi mestieri.

IL PROGRAMMA – Il programma della mattina prevede: visita guidata nel centro storico e alle domus de janas di “Riu sa mela”; laboratorio di lettura per bambini, a cura della biblioteca comunale, canti itineranti del coro polifonico “Santu Asili e Monti”, accompagnato dal maestro Massimo Atzori; intrattenimento musicale con cornamuse e launeddas, a cura di Nicola Agus; intrattenimento musicale con Luigi Cordeddu (organetto) e Giuseppe Pintus (chitarra e voce); laboratorio per bambini “Mani in pasta” a cura di Alessandro Falchi; vestizione dell’abito tradizionale femminile a cura dell’associazione folclorica Su Zinnibiri San Pietro; Spectàculu de Teatro de Arruga in Sardu: circo all’arrembaggio, circo-teatro Giai fiat ora a cura di Teatro del Sottosuolo e intrattenimento musicale itinerante con Fantasias de Ballos.

Dal pomeriggio: canti itineranti del Coro femminile “La Corale” di Siurgus Donigala accompagnato dal maestro Felice Cassinelli; show cooking dello chef Luigi Pomata condotto da Gianluca Medas; degustazione del piatto dello chef accompagnato da prodotti tipici e la partecipazione delle Cantine Argiolas; laboratorio di lettura per bambini, a cura della biblioteca comunale; esibizione itinerante de Is Scruzzonis, la maschera tradizionale di Siurgus Donigala; spettacolo musicale di Marta e il suo gruppo e balli in piazza con Fantasias de Ballos.

