È arrivata dal Comune di Selargius, a Settimo San Pietro “Sa mariga de s’aggiuru”, simbolo di solidarietà e di sensibilizzazione, in particolare contro la violenza sulle donne. A portarla la vice sindaca di Selargius Gabriella Mameli e l’assessora alla Cultura Sara Pilia.

A riceverle il sindaco di Settimo Gigi Puddu e l'assessora ai Servizi sociali Nicoletta Pitzalis con appuntamento alla panchina rossa di fronte al Municipio. La stessa "Mariga" è stata portata nelle scuole cittadine per raccogliere i pensieri dei ragazzi e nell’aula consiliare, il 15 aprile sarà in biblioteca. Il 16 aprile “Sa mariga de s’aggiuru” arriverà a Dolianova.

Si tratta di un’anfora di terracotta, simbolo dell’aiuto reciproco: da settimane sta attraversando i Comuni del Sud Sardegna che hanno la loro adesione. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Domusnovas.

È stata già ospitata al Comune di Cagliari, Elmas, Guspini e in altri centri: “Sa mariga de s’aggiuru”, con i suoi due manici laterali, è già diventata un simbolo, destinataria di messaggi e riflessioni specificamente orientati al tema della violenza di genere. Un’occasione per coinvolgere cittadine, cittadini, autorità, istituzioni scolastiche.

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