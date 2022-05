Quattro automezzi, un'autopompa, due autobotti e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo sono stati impegnati per diverse ore a Flumini (Quartu) per un devastante incendio che ha coinvolto masserizie, rifiuti, automezzi in sosta e la vegetazione circostante. Dopo diverse ore di duro lavoro, i Vigili del fuoco di Cagliari sono riusciti a domare il rogo, il più grosso di quest'anno nella zona e che oltre a masserizie e rifiuti ha coinvolto un camion, una struttura utilizzata come ricovero attrezzi, gomme e materiali vari.

Tra le fiamme sono state localizzate, raffreddate e messe in sicurezza alcune bombole di GPL.

I Vigili del Fuoco hanno evitato che l’incendio si potesse propagare alle zone adiacenti e coinvolgere alcune case sparse della zona.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

L'intervento si è protratto per oltre sei ore.

Nessuna persona risulta coinvolta.

