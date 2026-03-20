L’iniziativa è della Societas Sancti Blasi e dell’associazione “Is Axrolas” da anni impegnate nella riscoperta delle tradizioni popolari e religiose. Il laboratorio si svolgerà dal 25 al 27 marzo, dalle 17 alle 20, nell’oratorio della parrocchia di San Biagio.

Un momento di condivisione in vista dei riti de “Sa Xida Santa” che culmineranno nella domenica di Pasqua con il rito de S’Incontru tra il Cristo Risorto e la Vergine Maria in Piazza Brigata Sassari, nel punto che in passato segnava il confine tra i comuni di San Pantaleo e Sicci che nel 1905, unendosi, diedero origine all’attuale Dolianova.

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