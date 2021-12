Rispondere a un’inserzione e pagare 3.900 euro per non ricevere nulla. Disavventura per un 43enne di Teulada vittima di una truffa portata a termine da un 22enne di Cremona. Il giovane aveva pubblicato un annuncio online per proporre la vendita di un mini escavatore al quale aveva risposto il 43enne. Intavolata la trattativa, era stato definito il prezzo e il raggirato aveva effettuato il versamento. Il 22enne si era poi reso irreperibile e l’oggetto non è mai stato consegnato. I carabinieri di Teulada, ai quali il raggirato si era rivolto, hanno avviato le indagini risalendo al truffatore e denunciandolo a piede libero.

(Unioneonline/s.s.)

