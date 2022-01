E' partita alle 18.26 la bara del maresciallo dell'Aeronautica Luigi Patella, morto ieri notte nell'incidente stradale di Senorbì. La salma è tornata a casa a bordo dell’aereo C130 dell’Aeronautica militare: dall'aeroporto di Lecce è stata poi trasferita a Casarano, città di residenza della famiglia dove si svolgeranno i funerali. E' stato il magistrato a disporre la restituzione alla famiglia della stessa salma.

Il sottoufficiale, rientrato dalle ferie trascorse in famiglia a Casarano, stava viaggiando verso la base militare di Perdasdefogu dove prestava servizio da appena un mese quando si è scontrato con un’auto che viaggiava in senso contrario condotta da un 22enne di Barrali e con a bordo altri quattro ragazzi dai 20 ai 22 anni, tutti finiti in ospedale in prognosi riservata (ma nessuno sarebbe in pericolo di vita).

Il militare è rimasto imprigionato fra le lamiere, tanto che si è reso necessario l'intervento dei Vigili del corpo per liberare il corpo. Le indagini vengono svolte dai carabinieri di Senorbì e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova. La notizia della tragedia non ha tardato ad arrivare alla base dell'Aereonatica di Perdesdefogu dove il sottufficiale era atteso: grande il cordoglio fra i commilitoni.

© Riproduzione riservata