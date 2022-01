Si chiamava Luigi Patella l’uomo morto nella notte a seguito di un incidente avvenuto a Senorbì. Il 39enne, originario di Casarano (Lecce) e in servizio all’Aeronautica militare a Perdas de Fogu da circa un mese, viaggiava su una Lancia Y che si è scontrata con un’Audi A3 condotta da un 20enne con a bordo altri 4 coetanei diretti verso Barrali.

In via Carlo Sanna, intorno alle 23, lo schianto frontale, avvenuto per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri di Dolianova, ma dai primi elementi sembra sia stato a velocità sostenuta e violentissimo. L’Audi, dopo alcuni testa coda, ha terminato la corsa fuori dalla strada, a decine di metri di distanza, la Lancia Y si è accartocciata. Patella, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai Vigili del fuoco ma ogni soccorso si è rivelato inutile, gli altri ragazzi sono stati portati negli ospedali Brotzu di Cagliari e a San Gavino.

(Unioneonline/s.s.)

