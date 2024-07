Aggiornamento ore 11 – Hanno trovato qualcosa le squadre che da questa mattina sono al lavoro per le ricerche del corpo di Francesca Deidda: a poca distanza dal ponte romano sulla vecchia Orientale, a ridosso della strada, è stata recintata un’area ristretta. Sul posto stanno arrivando anche il Pm titolare dell’inchiesta, Marco Cocco, i carabinieri del Ris e il comandante della compagnia di Iglesias, che ha condotto le indagini sulla scomparsa.

Sono iniziate questa mattina lungo la vecchia Orientale Sarda le ricerche del corpo di Francesca Deidda, la quarantaduenne scomparsa a maggio da San Sperate che, secondo gli inquirenti, è stata uccisa dal marito Igor Sollai, 43 anni.

Imponente il dispiegamento di forze, che ha iniziato a battere la zona alla ricerca di qualunque indizio, come indumenti o uno zaino: i gruppi sono composti da vigili del fuoco, Cacciatori di Sardegna dei carabinieri, dal gruppo del soccorso alpino e speleologico della Sardegna e dai volontari della Protezione civile.

L'avvio delle ricerche (Video di Mariangela Lampis)

Gli inquirenti hanno deciso di partire dall’area a ridosso del ponte romano, in territorio di Muravera, per poi battere ogni anfratto lungo il rio Picocca.

Stando a quanto si apprende, è in questa zona che il cellulare della donna ha agganciato per l’ultima volta una cella telefonica.

Per la Procura, e secondo i carabinieri che indagavano sulla scomparsa per poi trasformare in omicidio il possibile titolo di reato, a usare l’apparecchio era stato Sollai, nel tentativo (vano) di tranquillizzare parenti e amici della moglie che lui aveva già ucciso.

