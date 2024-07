Igor Sollai «è molto provato, continua a ripetere di essere estraneo alla vicenda ribadendo che si tratta di un allontanamento volontario».

Lo riferisce Carlo Demurtas, l’avvocato che assieme a Laura Pirarba difende il 43enne in cella a Uta con l’accusa di aver ucciso la moglie Francesca Deidda e nascosto il suo cadavere.

La prossima settimana ci sarà un nuovo interrogatorio, dopo quello di ieri in cui l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere: «Ci stiamo preparando. Stiamo esaminando il contenuto del fascicolo delle indagini a oggi disponibili e abbiamo dato incarico per alcuni accertamenti tecnici e investigazioni difensive», dichiara il legale.

