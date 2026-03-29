Parti e componenti di un elicottero militare, pare del tutto compatibili con quelli di un A109, sono stati recuperati nelle scorse settimane nel litorale di Maddalena Spiaggia, a seguito della violenta mareggiata che ha colpito Capoterra e la costa Sud della Sardegna. Il materiale, in gran segreto, è stato subito consegnato in Procura e poi affidato al Ris dei Carabinieri di Cagliari che stanno cercando di capire se provenga dal “Volpe 132”, il velivolo della Guardia di Finanza caduto al largo di Muravera il 2 marzo 1994.

È rimasta per settimane sotto silenzio l’inchiesta sul recupero di parti di un elicottero, restituiti dal mare a seguito della mareggiata che il 20 gennaio ha devastato la spiaggia di Capoterra. Nei giorni a seguire gli abitanti della zona hanno segnalato la comparsa di pezzi metallici in spiaggia, una quarantina, sparpagliati nell’arco di alcune centinaia di metri.

La Polizia Locale ha subito sequestrato i reperti, informando la Procura che ha fatto scendere in campo gli specialisti del Ris, Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri che ora stanno esaminando il materiale nella caserma di San Bartolomeo a Cagliari. A coordinare l’inchiesta è il sostituto procuratore Andrea Chelo a stretto contatto con il procuratore aggiunto Guido Pani, storico titolare dell’inchiesta sul Volpe 132. Qualora dovesse essere confermato che i pezzi sono dell’Augusta A109 caduto in mare nel 1994, il nuovo fascicolo confluirà su quello aperto subito dopo 32 anni fa.

L’elicottero, fatta eccezione per alcuni frammenti, e i corpi dei due membri dell’equipaggio non furono mai ritrovati, né vennero chiarite le causa e la dinamica di quella che, per anni, è stata ribattezzata come “Ustica sarda”.

Sul ritrovamento stanno già lavorando anche gli investigatori e i tecnici di Leonardo (ex Finmeccanica), aziende a controllo pubblico, leader mondiale nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, che controlla le società AgustaWestland (Alenia Aermacchi, Selex ES, OTO Melara e WASS), produttrice dell’elicottero A109.

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