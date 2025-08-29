Dopo mesi di indagini è finita in carcere la fuga del 54enne di Serramanna accusato di aver messo a segno due rapine a mano armata a Villasor. I fatti risalgono allo scorso febbraio: l’uomo, disoccupato, è stato raggiunto questa mattina da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Cagliari.

I due colpi furono messi a segno l’11 febbraio, quando in poche ore due tabaccherie del paese vennero prese di mira da un uomo armato di pistola e con il volto coperto da una mascherina chirurgica. La prima rapina fruttò circa 500 euro, la seconda – durante la quale fu esploso un colpo in aria, poi risultato a salve – oltre 800.

Nel corso delle indagini sul posto erano stati trovati un copriruota perso dall’auto usata per la fuga e il bossolo dell’arma. Nei mesi successivi gli investigatori hanno raccolto altri elementi, fino alla perquisizione di luglio che si è rivelata decisiva: in casa del sospettato vennero rinvenuti vestiti compatibili con quelli indossati dal rapinatore, una Opel Astra coupé grigia senza targhe e una carabina ad aria compressa.

Il 54enne si trova ora nel carcere di Uta.

