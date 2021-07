Due arresti nella notte a Quartu per rapina e tentato furto aggravato.

Nel primo episodio i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un 19enne di nazionalità algerina, con precedenti di polizia.

Il giovane ha cercato di rubare all'interno di una Fiat Punto parcheggiata in viale Lungomare del Golfo. Scappando ha aggredito il proprietario, un 55enne del luogo, procurandogli lievi lesioni. L'algerino, immobilizzato dai Carabinieri, è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata di oggi.

Sempre gli stessi Carabinieri hanno proceduto all'arresto per tentato furto aggravato di un 49enne del luogo, disoccupato, con precedenti di polizia.

L’uomo è stato sorpreso dai militari all'interno dei locali dell'Università della III^ Età in viale Colombo: entrato da una finestra, stava cercando di rubare tutto quello che poteva. Ma i militari hanno messo fine alle sue imprese.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata