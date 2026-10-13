Sono 70 le offerte presentate per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna di Nuraminis, che interesseranno via Umberto, via Villasor, via Sebastiano Satta, via Mazzini e via Serramanna. L’intervento, rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Con la determinazione del 12 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il responsabile dell’area tecnica, il geometra Sergio Pilloni, ha nominato il seggio di gara incaricato di seguire le operazioni relative alla procedura di affidamento.

Per semplificare e velocizzare le operazioni, l’amministrazione ha deciso di ricorrere all’inversione procedimentale, che prevede l’esame iniziale delle offerte economiche e la successiva verifica dei requisiti amministrativi degli operatori individuati sulla base della graduatoria.

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata