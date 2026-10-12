Sono tredici i cani che il comune di Orroli ha reso adottabili. Si tratta di cani randagi recuperati nel territorio comunale per i quali è stato disposto anche un incentivo economico pari a mille cinquecento euro da dividere su tre annualità, 206, 2027 e 2028.

Attualmente gli animali si trovano ricoverati presso il canile "SOS OZASTROS" di Nurri, convenzionato con il Comune di Orroli. Sì tratta di un’iniziativa che mira a contrastare il fenomeno del randagismo e ridurre i costi sostenuti dall'Ente per il mantenimento degli animali presso le strutture di ricovero.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:30 del 9 novembre da parte di persone maggiorenni, associazioni animaliste e protezionistiche regolarmente costituite, da enti pubblici o privati che garantiscano adeguate condizioni di custodia e benessere dell'animale.

I cani scelti per l'affidamento e la successiva adozione sono stati recuperati o catturati nel territorio comunale, sono identificati mediante microchip e regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina Regionale, sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

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