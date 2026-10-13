Una segnalazione, con richiesta di bonifica e introduzione di sistemi di vigilanza, è stata spedita dal Gruppo di intervento giuridico a Comune di Sestu, Città metropolitana di Cagliari e Forestale, per affrontare l’emergenza delle discariche abusive e dei continui roghi di immondizia nelle campagne del territorio.

«La situazione ambientale e igienico-sanitaria è ormai piuttosto grave», si legge in una nota, «le campagne sono sempre più disseminate da scarichi incontrollati di rifiuti, spesso oggetto di roghi impuniti».

Si parla di immondizia «di ogni genere, detriti da edilizia, spezzoni di cemento-amianto (eternit), masserizie, imballaggi».

L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, ricordano dal Grig, sono vietati dall’articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni: «Il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati».

La presenza di amianto, poi, richiede procedure e cautele di rilievo.

(Unioneonline/E.Fr.)

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