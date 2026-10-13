Eolico a Nurri, il Comune di Orroli chiede un parere legale sul contenzioso con la Regione. Il progetto di un parco eolico da 29,4 megawatt previsto nel territorio di Nurri, con opere di connessione che interessano anche il Comune di Orroli, arriva al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale. Con la deliberazione del 7 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), la giunta guidata dal sindaco Alessandro Boi ha deciso di richiedere un parere tecnico-legale sul contenzioso promosso dalla società Nurri Wind Srl nei confronti della Regione e di altre amministrazioni pubbliche. Il parere legale dovrà fornire all’amministrazione elementi utili per valutare la vicenda in vista dei successivi passaggi giudiziari, ma la controversia si inserisce nel più ampio confronto sull’applicazione delle regole regionali che disciplinano la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

La vicenda ha origine nel giugno 2022, quando Nurri Wind Srl presentò alla Regione l’istanza per ottenere il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), necessario per il progetto che prevede la realizzazione di sette aerogeneratori, per una potenza complessiva di 29,4 MW.

Per Orroli, il coinvolgimento nel procedimento deriva in particolare dalle opere di connessione previste sul proprio territorio.

Nel settembre 2024 l’amministrazione regionale sospese il procedimento, in attesa dell’approvazione della normativa regionale sulle aree idonee per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Successivamente entrò in vigore la legge regionale numero 20 del 2024, che individua le aree considerate idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti.

Il procedimento venne quindi riavviato, ma il 26 febbraio 2025 la Regione comunicò alla società la sopravvenuta improcedibilità dell’istanza autorizzativa, ritenendo che l’intervento ricadesse in un’area non idonea individuata dall’allegato C della legge regionale. La società ha impugnato il provvedimento davanti al Tar, contestandone la legittimità anche in relazione alla disposizione regionale richiamata nel ricorso.

Considerata la complessità della vicenda e i possibili sviluppi giudiziari, la giunta di Orroli ha ritenuto opportuno acquisire un parere specialistico per valutare la posizione dell’ente e le questioni giuridiche connesse alla controversia.

Il professionista individuato è l’avvocato Nicola Norfo, al quale l’amministrazione intende affidare la redazione del parere tecnico-legale. Il 17 febbraio 2027 il ricorso sarà esaminato in udienza pubblica davanti al Tar Sardegna.

© Riproduzione riservata