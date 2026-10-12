Un milione di euro per riqualificare l’impianto sportivo di Arixi e completare gli interventi previsti per la struttura. Il progetto entra in una nuova fase con il via libera del Consiglio comunale, che ha approvato la richiesta di un mutuo da 110mila euro per finanziare la quota di cofinanziamento a carico del Comune. L’intervento punta a migliorare l’impianto sportivo della frazione, con lavori già inseriti nel progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Giunta nell’ottobre 2024. Per reperire le risorse necessarie, l’amministrazione comunale farà ricorso alla Cassa depositi e prestiti. Il finanziamento richiesto avrà una durata di vent’anni e un tasso fisso. La spesa annuale per i nuovi mutui è stata stimata in circa 14mila euro.

Il sindaco Alessandro Pireddu ha ricordato che i precedenti mutui contratti dal Comune nel 2007 e nel 2012, per complessivi 136mila euro, sono prossimi all’estinzione. Il ricorso al nuovo finanziamento, secondo quanto illustrato dal primo cittadino, rispetta i limiti di indebitamento previsti dalla normativa. Il consigliere comunale di opposizione Marco Melis, contrario all'indebitamento del Comune, ha lasciato l'Aula per protesta. «Per i prossimi vent'anno saranno i cittadini di Senorbì a pagare questa scelta che ritengo profondamente sbagliata», ha detto Melis. Il provvedimento è stato approvato con sette voti favorevoli, quattro consiglieri si sono astenuti e due erano assenti. Il Consiglio ha inoltre dichiarato la deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire di procedere con gli adempimenti necessari al finanziamento dell’opera.

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