Grave incidente a Sarroch. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15, un motociclista di 27 anni ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito fuori strada. Sul posto immediato l’intervento del personale del 118, che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Brotzu.

Il 27enne ha riportato diversi traumi in seguito alla caduta. Secondo le prime informazioni si è trattato di un incidente autonomo e non sarebbe stato coinvolto nessun altro veicolo.

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