Entra in funzione l’isola ecologica mobile: d’ora in poi sarà possibile conferire alcune tipologie di rifiuti a pochi passi da casa, senza per forza dover raggiungere l’ecocentro della zona di Sant’Angelo. Ferro e metalli di piccole dimensioni, batterie d’auto, farmaci scaduti, oli esausti, vetro e lattine, toner per stampanti: sono solo alcuni dei materiali che, calendario alla mano, nelle diverse zone del territorio i cittadini potranno conferire nell’isola ecologica mobile.

Pino Baire, assessore ai Servizi tecnologici, introduce il nuovo servizio garantito dalla Teknoservice, e fa il punto sull’andamento della raccolta differenziata: «L’isola ecologica itinerante permetterà soprattutto agli utenti più anziani o sprovvisti di un veicolo di sbarazzarsi di alcune tipologie di rifiuto senza recarsi all’ecocentro, si tratta di un potenziamento del servizio, già previsto nel capitolato d’appalto. I cassonetti raggiungeranno tutto il territorio, venendo così incontro alle esigenze dei cittadini del centro storico e delle lottizzazioni».

Ha preso il via anche la lettura dei codici a barre presenti nei mastelli, fondamentale per far l’adozione della tariffa puntuale sui rifiuti. «L’obiettivo - dice Baire -, è quello di invogliare i cittadini a ridurre il più possibile il numero dei conferimenti, in modo da risparmiare sulla bolletta».

