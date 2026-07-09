Teatro, musica e animazione, spettacoli diversi nelle sere d'estate per coinvolgere tutta la cittadinanza. Sono le premesse e gli obiettivi del Comune di Quartucciu per la bella stagione. La rassegna ha preso il via domenica 5 luglio e proseguirà con più appuntamenti a settimana fino al 28 agosto. La prima serata, con il tributo ai Nomadi al Teatro Olata di piazza Sunda, ha fatto registrare un ottimo successo di pubblico.

Ricco il calendario proposto. «Abbiamo voluto offrire al pubblico una rassegna che desse la possibilità di vivere momenti di spensieratezza, tra teatro e musica soprattutto, dando seguito alla volontà dell'amministrazione di creare aggregazione – spiega la vicesindaca Elisabetta Contini, con deleghe a Pubblica istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo –. Abbiamo preso come punto di partenza il Teatro Olata, luogo particolarmente adatto a questo tipo di manifestazioni, individuando però per i diversi eventi anche altri spazi del nostro territorio, in modo particolare i parchi, le piazze e altri luoghi adatti all'obiettivo di favorire la partecipazione e l'incontro, che rappresenta sempre un momento di crescita personale e, conseguentemente, collettiva».

Il cartellone è stato studiato per garantire un'offerta eterogenea, capace di coinvolgere tutte le fasce d'età, guardando con particolare attenzione ai bambini ma senza dimenticare gli adolescenti e le persone più adulte, alle quali è stato dedicato il primo concerto con la tribute band dei Nomadi.

La seconda iniziativa, in programma domani, venerdì 10, a partire dalle 17, intende coinvolgere giovani e meno giovani, con il Parco Atzeni pronto a trasformarsi in Happy Island, la festa che tra giochi gonfiabili, decorazioni giganti e la professionalità degli animatori porterà nell'area verde tanto divertimento. Una serata da vivere insieme in allegria che si potrà replicare anche il 28 agosto, nel parco di via Tortolì, tra palloncini, truccabimbi e tante altre attività.

La rassegna dedica inoltre molto spazio al teatro. A partire da questa settimana, con l'appuntamento di sabato 11 al Teatro Olata, dove è in programma "Guefus e Muscau", commedia in lingua sarda campidanese in due atti a cura dell'associazione amatoriale Sacro Cuore. Si proseguirà poi al Parco Sergio Atzeni con gli spettacoli del 18 luglio, "Un burattino pasticcione", proposto per i più piccoli tra magia, musica e risate da La Bottega dei Teatranti, e del 19 luglio con "Fiabe sarde, viaggio incantato", tra i racconti della Sardegna e "Il giardino di Eva Mameli Calvino".

Tanto spazio sarà riservato anche alla musica, che tornerà ad accendere le serate quartuccesi venerdì 24 al parco di via Solarussa con Drum Circle, l'esperienza musicale in cui tutti sono protagonisti e dove il ritmo diventa strumento di connessione tra i partecipanti.

Ad agosto il Teatro Olata sarà ancora palcoscenico d'eccezione domenica 2, con un tributo a Zucchero, altra icona della musica italiana e internazionale. Venerdì 7, nel parco di via Thiesi, a prendersi la scena sarà invece un giovane artista emergente che giocherà in casa: Paolo Mameli. Due settimane dopo, venerdì 21, arriveranno a Quartucciu i Jovani Pinguini, che si esibiranno in concerto in piazza San Giorgio.

La musica non mancherà neppure domenica 26, in occasione dell'appuntamento al Centro Agroalimentare Sant'Isidoro: il dj set di Paul Verosi accompagnerà l'esposizione di prodotti agroalimentari nello spazio food & beverage. Nella piccola frazione di campagna è previsto un altro momento di socialità, un'occasione per incontrarsi nell'area picnic, condividere una merenda o un pranzo frugale, ascoltare musica e dialogare.

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