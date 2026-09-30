i lavori
30 settembre 2026 alle 13:11
Sinnai, al via la ripavimentazione della via PerraPrevisto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale
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Sono in corso a Sinnai i lavori per la sistemazione di strade cittadine. Attualmente l'intervento interessa la via Perra, una delle strade più trafficate in paese che ospita anche un caseggiato scolastico e attività commerciali
Previsto il rifacimento dell'asfalto, oggi ridotto in precarie condizioni. I lavori vengono realizzati dall'amministrazione comunale. Previsto anche il rifacimenento della segnaletica orizzontale.
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