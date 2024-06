A Sant’Isidoro, il giardino di Cesare Piga è da anni un rifugio di cultura e convivialità, un luogo dove la comunità si riunisce per celebrare l’arte in tutte le sue forme.

Nato oltre dodici anni fa con l'evento "Handala va a scuola" per raccogliere fondi destinati a una scuola palestinese, il giardino è oggi un punto di riferimento per incontri musicali, letterari e artistici a Quartucciu. Ogni sabato, il giardino di Piga offre un evento diverso, intrecciando musica, letteratura e arte in un'esperienza unica di condivisione e confronto. Domani alle 20, il giardino ospiterà un evento speciale con il duo acustico composto da Alida Serra e Mauro Mulas.

La loro performance, che include brani di Janis Joplin, Amy Winehouse e reinterpretazioni di pezzi swing, promette di incantare il pubblico con una fusione di rock-blues e suoni raffinati. L'evento sarà arricchito da una cena conviviale, dove ogni partecipante porterà una pietanza e una bevanda da condividere. In linea con l'attenzione all'ambiente che caratterizza gli incontri, l'uso di stoviglie usa e getta è vietato: ciascuno dovrà portare il proprio set di stoviglie riutilizzabili.

Questo impegno verso la sostenibilità rende ogni serata non solo un momento di socializzazione, ma anche un'opportunità per promuovere il rispetto per l'ambiente. «È proprio in queste serate che nascono amori, amicizie e collaborazioni», raccontano con entusiasmo Cesare e Michela, i padroni di casa. «Per noi non c'è soddisfazione più grande che vedere la luminosità dei sorrisi delle persone, mentre si lasciano andare e dimenticano per qualche ora la routine della quotidianità».

Il giardino di Cesare Piga non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di connessione e creatività, dove ogni incontro si trasforma in un'opportunità per costruire legami duraturi e arricchire la vita culturale della comunità. Con eventi come quello di domani, questo spazio continua a essere una fonte inesauribile di ispirazione e gioia per tutti coloro che vi partecipano.

