Viola le prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare e finiosce nel carcere di Uta. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu che hanno rintracciato e tratto in arresto l'indagato, un 56enne, celibe, disoccupato, residente a Monserrato ma domiciliato a Quartu Sant’Elena, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

L’operazione è stata condotta in esecuzione di un decreto emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Cagliari, con il quale è stata disposta la sospensione cautelativa della misura alternativa e il ripristino della detenzione in carcere. Tale provvedimento è stato adottato a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo, puntualmente accertate e segnalate dagli stessi Carabinieri.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

