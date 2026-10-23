Festa questa mattina nella tabaccheria Zanda di via Fiume, a Quartu, dove un fortunato scommettitore è riuscito a portarsi a casa 50.000 euro. La dea bendata l' ha premiato con una giocata immediata a 10 e Lotto con oro e doppio oro da appena 3 euro. L'uomo ha giocato 10 numeri e ne sono usciti nove su dieci, di cui uno oro.

«È un nostro cliente abituale ma non un assiduo giocatore», racconta il titolare della tabaccheria Daniele Zanda, che mantiene il massimo riserbo sull'identità del giocatore.

«Era felicissimo», aggiunge, e la prima cosa che ci ha detto è che con quei soldi finirà di pagare il mutuo. È un operaio e un grande lavoratore, sicuramente una persona che aveva bisogno».

Questa mattina ha tanti curiosi si sono avvicinati alla tabaccheria per chiedere notizie su chi avesse vinto i 50 mila euro. Ma l'identità dello scommettitore resta riservata.

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