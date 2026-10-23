Ultimi interventi nella palestra delle scuole di viale Europa, a Mandas. I lavori per la sostituzione delle porte d’ingresso e di quelle dei servizi igienici sono ormai in fase di completamento. La struttura tornerà agibile nei prossimi giorni, consentendo la ripresa delle attività scolastiche e sportive. Il programma degli interventi da completare prevede la tinteggiatura dei bagni, seguita dalle ultime sistemazioni e dalla pulizia dei locali.

Completate queste operazioni, la palestra sarà nuovamente a disposizione degli studenti e delle società sportive che la utilizzano durante la settimana. «La prossima settimana la struttura sarà nuovamente agibile e potrà riprendere regolarmente le attività. Si tratta di lavori di manutenzione importanti per garantire ambienti decorosi e funzionali a chi utilizza quotidianamente l’impianto», dice il sindaco Umberto Oppus. L’intervento consente di rinnovare alcuni elementi della struttura, migliorando le condizioni dei locali e dei servizi a disposizione degli utenti. La palestra di viale Europa rappresenta infatti un punto di riferimento per le attività motorie degli alunni e per la pratica sportiva delle associazioni locali.

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