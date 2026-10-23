Pirri, perdita d’acqua senza fine in via AnassagoraDopo dieci giorni Abbanoa non è ancora intervenuta
Più di dieci giorni di acqua potabile che scorre copiosa lungo la strada, senza che nessuno intervenga per fermare lo spreco. È quanto continua ad accadere in via Anassagora, nel quartiere di Monreale a Pirri, dove una consistente perdita idrica sta provocando indignazione e malcontento tra i residenti.
La situazione, denunciata già nei giorni scorsi, non ha trovato ancora alcuna soluzione. Nonostante le ripetute segnalazioni ad Abbanoa, il gestore del servizio idrico, a distanza di dieci giorni non risulta effettuato alcun intervento di riparazione.
Intanto l'acqua continua a fuoriuscire in abbondanza, riversandosi sull'asfalto e scorrendo lungo la carreggiata. Uno spettacolo che si ripete ininterrottamente, sotto gli occhi increduli dei cittadini, costretti ad assistere impotenti a uno spreco che appare sempre più inaccettabile.
Dieci giorni di attesa, dieci giorni di segnalazioni rimaste senza riscontro concreto e migliaia di litri d'acqua potabile potenzialmente finiti inutilmente in strada. Una situazione ancora più paradossale in Sardegna, terra che conosce bene il problema della siccità e l'importanza di preservare ogni goccia d'acqua.
I residenti chiedono ora un intervento immediato da parte di Abbanoa. Quanto tempo dovrà ancora trascorrere prima che qualcuno provveda a riparare il guasto? Una domanda che, dopo dieci giorni, attende ancora una risposta.