Momenti di apprensione oggi a Quartu, dove un incendio di vegetazione e grossi cumuli di stoppie ha minacciato serre e abitazioni vicino a viale Leonardo Da Vinci, lungo la strada provinciale 17.

L’allarme è scattato intorno alle 14: sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari.

Le fiamme, alimentate dal vento, rischiavano di propagarsi rapidamente alle strutture vicine, ma l’intervento dei pompieri ha evitato danni alle serre e alle proprietà circostanti.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’impiego di un mezzo speciale cingolato del Gos (Gruppo operativo speciale movimento terra), utilizzato per ammassare e mettere in sicurezza i cumuli di stoppie e ramaglie. In parallelo, è stata avviata la bonifica dei focolai residui per scongiurare nuove accensioni.

Accanto ai vigili del fuoco, hanno partecipato alle operazioni anche la Forestale e una squadra di volontari della Protezione civile del sistema antincendio regionale.

(Unioneonline/Fr.Me.)

