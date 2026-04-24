Dopo l'abbattimento dei pini che con le loro radici avevano distrutto la pavimentazione stradale, nela scuola di via Cimabue a Quartu arrivano nuovi alberi. Con l'aiuto dei bambini ne sono stati piantati 17 nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Comune con la collaborazione dell’istituto comprensivo numero 3, guidato dalla dirigente Maria Gabriella Bussu.

I piccoli alunni hanno lasciato all’interno di una scatola le loro opere sul tema della tutela ambientale realizzate nei giorni giorni. Una sorta di scatola del futuro, che contiene ora pensieri, temi, disegni, racconti dei bambini sul futuro del giardino della scuola quando gli alberi saranno grandi. La scatola è stata poi sigillata e sarà custodita in Comune, dove rimarrà per i prossimi 20 anni, per poi essere consegnata ai bambini che frequenteranno la scuola di via Cimabue in quegli anni, perché possano leggere quei pensieri e scoprire se qualche giovanissimo studente quartese è stato in grado oggi di immaginare il futuro.

In seguito, guidati dagli operai dell'Avr, la ditta che si occupa del verde in città, i bambini hanno partecipato attivamente alla piantumazione degli alberi. 17 in tutto, di varie specie, come Ibisco della Siria, Albero di Giuda, Jacaranda, Mirto Crespo, Àmolo e Almizia, più qualche arbusto. Ogni nuova pianta di via Cimabue porterà con sé il ricordo dei vecchi pini e crescerà insieme ai bambini che hanno partecipato alla piantumazione, garantendo anche un piccolo ma significativo contributo in termini di tutela ambientale.

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