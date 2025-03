Nuovo grave incidente stradale in via Marconi a Quartu, in una delle strade dove da tempo si registrano con frequenza pedoni investiti. Una ragazza di 25 anni si trova ricoverata in prognosi riservata al Brotzu, nel reparto di neurochirurgia, dopo essere stata travolta da una Fiat Panda guidata da una donna. È avvenuto attorno alle 8 di stamattina, mentre l'investita attraversava la strada - quasi all'incrocio con via Volta - diretta verso la fermata dell'autobus.

Un impatto molto violento, tanto che la ragazza ha sfondato il parabrezza della vettura. La conducente dell'auto si è subito fermata per prestare i primi soccorsi, disperata. La ferita, rimasta sempre cosciente, è stata trasportata con un'ambulanza del 118 al Brotzu in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per i primi rilievi e per capire se la venticinquenne stesse effettivamente attraversando sulle strisce pedonali. Il traffico è subito andato in tilt, con lunghe code in viale Marconi e via Cagliari, ora la circolazione è tornata regolare. Neanche due mesi fa un altro grave incidente pochi metri distante: un'altra donna, sempre investita, sulle strisce pedonali all'angolo con via Volta.

I commercianti della zona, che hanno - ancora una volta - assistito all'incidente, ribadiscono il loro grido d'allarme: «Non si può più andare avanti così, in questa strada c'è un incidente quasi ogni giorno. Bisogna mettere gli attraversamenti pedonali rialzati».

© Riproduzione riservata