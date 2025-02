Gravissimo incidente nella tarda mattinata di oggi a Quartu Sant’Elena in via Marconi, poco dopo mezzogiorno, quasi all’incrocio con via Volta. Una settantenne è stata travolta sulle strisce pedonali, appena dopo aver lasciato un negozio della zona, ed è stata sbalzata di diversi metri: le sue condizioni sono critiche, è stata immediatamente trasportata in ambulanza al Brotzu in codice rosso con un trauma cranico e altri traumi vari.

Il punto dove si è verificato l’incidente è già noto per altre situazioni di questo tipo: alcuni mesi fa un altro pedone era stato investito, in quel caso senza riportare particolari lesioni. A soccorrere la donna travolta stamattina, prima dell’arrivo dell’ambulanza, sono stati gli stessi commercianti. Per alcuni istanti non era cosciente, poi si è ripresa ma le sue condizioni restano comunque molto gravi e sono apparse da subito molto serie.

Al volante della Fiat Panda che ha causato l’incidente un’altra donna, anch’essa di circa 70 anni. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche gli agenti della Polizia locale.

