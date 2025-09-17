Quartu, sub travolto da un gommone a S’Oru ‘e Mari: è graveIl ferito è stato trasportato al Brotzu in codice rosso, rischia un’amputazione: indaga la Guardia costiera
Un sub è stato travolto da un gommone, questa mattina, nelle acque di S’Oru ‘e Mari, lungo il litorale di Quartu: trasportato d’urgenza al Brotzu a bordo di un’ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. ma rischia l’amputazione di una parte di un piede.
Stando alle prime informazioni l’uomo – Filippo Segreto, 74 anni, originario di Villamassargia ma residente a Decimomannu – era impegnato in un’immersione quando è stato colpito dal natante di passaggio, a poca distanza dal porticciolo: il gommone fa parte di un team impegnato in una competizione mondiale di catamarani che a breve si svolgerà nella zona.
Al contrario di quanto emerso in un primo momento, Segreto sarebbe stato travolto anche dall’elica che gli ha provocato delle profonde ferite e alcune fratture.
I primi soccorsi sono arrivati dagli occupanti del gommone – a guidarlo c’era uno spagnolo di 49 anni – che lo hanno issato a bordo e riportato a terra. Dove, ad attenderlo, c’erano gli operatori del 118: il codice assegnato è rosso.
Sull’incidente indagano i militari della Capitaneria di porto di Cagliari, che hanno già effettuato i primi accertamenti: il sub era provvisto di pallone di segnalazione.
Il conducente del gommone è stato sottoposto all’alcoltest e si attendono le decisioni della Procura sull’eventuale sequestro del mezzo.
(Unioneonline/E.Fr.)