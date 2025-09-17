Un sub è stato travolto da un gommone, questa mattina, nelle acque di S’Oru ‘e Mari, lungo il litorale di Quartu: trasportato d’urgenza al Brotzu a bordo di un’ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. ma rischia l’amputazione di una parte di un piede.

Stando alle prime informazioni l’uomo – Filippo Segreto, 74 anni, originario di Villamassargia ma residente a Decimomannu – era impegnato in un’immersione quando è stato colpito dal natante di passaggio, a poca distanza dal porticciolo: il gommone fa parte di un team impegnato in una competizione mondiale di catamarani che a breve si svolgerà nella zona.

Sull'incidente indaga la Guardia costiera di Cagliari

Al contrario di quanto emerso in un primo momento, Segreto sarebbe stato travolto anche dall’elica che gli ha provocato delle profonde ferite e alcune fratture.

I primi soccorsi sono arrivati dagli occupanti del gommone – a guidarlo c’era uno spagnolo di 49 anni – che lo hanno issato a bordo e riportato a terra. Dove, ad attenderlo, c’erano gli operatori del 118: il codice assegnato è rosso.

Sull’incidente indagano i militari della Capitaneria di porto di Cagliari, che hanno già effettuato i primi accertamenti: il sub era provvisto di pallone di segnalazione.

Il conducente del gommone è stato sottoposto all’alcoltest e si attendono le decisioni della Procura sull’eventuale sequestro del mezzo.

