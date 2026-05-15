Sarà presentato domani al Salone internazionale del libro di Torino, il libro realizzato dai ragazzi delle scuole medie di Quartu “Costruttori di pace”, che aveva fatto la sua prima apparizione in città nei giorni scorsi nell’ambito del Festival della letteratura del Mediterraneo organizzato dall’associazione culturale Genti Arrubia.

Una vetrina d’eccezione, un’opportunità importante, e un’occasione da ricordare per i giovani quartesi che hanno espresso attraverso poesie, lettere, pagine di diario la loro visione di un mondo ingiusto. Per contrapporre invece la loro speranza di trovare una strada per la pace, come ricerca dell'armonia con sé stessi e con gli altri, come sentimento di rispetto che nutre le relazioni familiari e di amicizia.

Nel volume hanno espresso i vari punti di vista nei confronti delle atrocità della guerra: quello degli animali, degli alieni, c’è la voce dei ragazzi sotto le bombe e anche con gli occhi del passato.

«Mi complimento con gli studenti autori di ‘Costruttori di Pace’» ha detto il presidente di Genti Arrubia Enrico Frau, «un libro in cui gli atti quotidiani, visti da piante e da animali, dagli alieni oppure, ancora più drammaticamente, dai protagonisti, con tutte le loro emozioni, vengono riletti, cantati e declinati, per trovare la ‘ricetta della Pace’, la formula necessaria per costruire un mondo migliore».

© Riproduzione riservata