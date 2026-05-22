Procedono a Siurgus Donigala gli interventi di riqualificazione finanziati attraverso la Programmazione territoriale strategica della Regione Sardegna. I lavori riguardano sia il patrimonio archeologico del centro abitato sia alcune aree naturalistiche del territorio comunale, dal Lago Mulargia al bosco di Cavanatzu. È già partito il cantiere per la riqualificazione del complesso archeologico di Su Nuraxi, uno dei siti simbolo del paese, inserito all’interno del tessuto urbano. L’intervento prevede la demolizione dell’attuale pavimentazione in bitume e la realizzazione di una nuova superficie in materiale lapideo, oltre alla creazione di un accesso diretto al nuraghe. In programma anche un nuovo impianto di illuminazione artistica, la sostituzione della recinzione e la sistemazione delle aree circostanti in vista di una futura campagna di scavi. L’opera ha un finanziamento complessivo di 350 mila euro.

Parallelamente sono iniziati anche gli interventi legati al progetto di “Valorizzazione estetica, funzionale e paesaggistica del territorio”, sempre finanziato dalla Regione. Nell’area del Mulargia saranno riqualificate le strutture dedicate agli sport acquatici, con il recupero del rimessaggio canoe, la sistemazione delle attrezzature e la realizzazione di una piattaforma galleggiante amovibile. Nel bosco comunale di Cavanatzu, invece, i lavori riguardano la messa in sicurezza dei percorsi acrobatici, il recupero delle aree picnic, la manutenzione dei sentieri e del verde, il completamento della recinzione e la sistemazione del parcheggio, con nuova cartellonistica dedicata ai percorsi escursionistici e alle attività in mountain bike.

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