Individuato e arrestato per il furto di uno scooter. A finire in manette, ieri sera, un 32enne che, a Quartu Sant’Elena, è stato sorpreso in via Manara in possesso di un Honda Sh appena rubato da un cortile.

L’uomo, un disoccupato già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai carabinieri, era insieme ad altre persone che si sono allontanate.

Messo ai domiciliari, oggi verrà sottoposto al rito per direttissima al tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

