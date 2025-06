Un automobilista è stato denunciato dalla Polizia locale di Quartu per danneggiamento e guida in stato di ebrezza alcolica. Secondo i primi accertamenti l'uomo alla guida della sua auto avrebbe sfiorato un'altra macchina: sul posto è intervenuta una pattuglia di Vigili urbani che ha sottoposto l'uomo al test alcolico risultato superiore al limite consentito per poter guidare una macchina. Da qui la denuncia. L'episodio è accaduto al Poetto.

© Riproduzione riservata