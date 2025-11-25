Abbanoa deve rendere conto delle continue rotture di condotte registrate a Quartu negli ultimi tempi: due in soli due giorni (in via Corridoni e via Manara) che hanno causato pesanti disagi, con l’interruzione dell’erogazione in quasi tutta la città, e la chiusura di uffici pubblici.

A suonare la sveglia alla società è il sindaco Graziano Milia: «I frequenti problemi riscontrati ultimamente nelle condotte di Quartu, con conseguente interruzione dell’erogazione idrica in diversi quartieri, stanno causando numerosi e gravi problemi alla cittadinanza, alle scuole, per le quali oggi ho infatti emesso la seconda ordinanza di chiusura in due giorni, agli uffici pubblici, che in molti casi sono stati costretti a interrompere l’attività», attacca il primo cittadino.

Milia stamattina ha «rappresentato telefonicamente la mia preoccupazione al presidente del Consiglio di amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, e chiesto contestualmente un incontro urgente per capire quale sia la causa di queste continue rotture delle condotte idriche».

Nei prossimi giorni, annuncia il sindaco, «ci incontreremo per approfondire la situazione, affinché si trovino soluzioni rapide per evitare il ripetersi di tali guasti e dei disagi che ne derivano».

(Unioneonline/E.Fr.)

