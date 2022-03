Indagini serrate dei carabinieri della stazione e del Nucleo radiomobile di Quartu per dare un volto e un nome all'automobilista che ieri notte nella via San Benedetto ha travolto un 87enne sulle strisce pedonali, dandosi alla fuga.

I carabinieri hanno perquisito anche alcuni garage e controllato dei parcheggi nel tentativo di risalire al Suv nero che ha travolto l'uomo e che probabilmente ha riportato qualche ammaccatura.

I carabinieri che agiscono al comando del tenente Ignazio Cabras e del luogotenente Francesco Cantarelli avrebbero raccolto anche le immagini di alcune telecamere che potrebbero aver inquadrato il Suv e la targa prima e dopo l'incidente.

In merito nessuna indiscrezione. La vittima è stata soccorsa e accompagnata in ospedale. Il pensionato ha riportato ferite che per fortuna non sarebbero gravi.

